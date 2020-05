Briten-Royals, zeigt her eure Heim-Büros!

«Aus tiefstem Herzen: Danke!»: So herzlich wandten sich die britischen Royals um Queen Elizabeth II., 93, Herzogin Camilla, 72, Prinz Charles, 71, Prinz William, 37, Herzogin Kate, 38, Prinzessin Anne, 69, Gräfin Sophie, 55, sowie Prinzessin Alexandra, 83, die Cousine der Queen, am Dienstag an die Krankenpflegerinnen und -pfleger. Am International Nurses Day am 12. Mai, dem Internationalen Tag der Krankenschwestern, dankten sie verschiedenen Heldinnen und Helden aus dem Gesundheitsbereich für ihre Arbeit – ganz im Allgemeinen und insbesondere in der aussergewöhnlichen Corona-Situation.