Auftritt Prinzessin Anne, unsere neue Stilikone

Nein, es ist kein Aprilscherz, die Zeit als schillernde Royals ist für Meghan und Harry ab heute tatsächlich vorbei. Irgendwie schade, denn mit all ihren königlichen Ecken und Kanten waren die beiden wirklich erfrischend. Und auch in puncto Outfits lieferte uns die ehemalige Duchess of Sussex regelmässig neue Inspo. So mauserte sie sich in Rekordzeit sogar zu einer der bedeutendsten Influencerinnen der Welt. Fast alles, was die 38-Jährige trug, war binnen Minuten ausverkauft. Das muss ihr erstmal jemand nachmachen! Aber ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht, die Ära, in der Meghan im englischen Königshaus den modischen Ton angab, ist jetzt offiziell vorbei.