Warum Meghan Markles Kleid ein Statement ist

Aus und vorbei. So rasant der royale Traum der Meghan Markle begann, so schnell löst er sich nun hochoffiziell wieder in Luft auf. Nachdem sie und Gatte Harry zu Beginn des Jahres die Bombe zum Ausstieg ihrer royalen Pflichten platzen liessen, findet knapp zwei Monate später schon ihr letzter Event als Herzogin und Herzog statt. Während das Paar dazu sicher mit einem lachenden und einem weinenden Auge antritt, scheint die Queen längst mit der Entscheidung ihres Enkels abgeschlossen zu haben. Ergo: Meghan und Harry werden beim Gottesdienst zu Ehren des Commonwealth in die zweite Reihe hinter Kate und William verbannt.