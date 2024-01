Umso mehr durften sich die Royal-Fans am vergangenen Wochenende freuen, denn das neue Königspaar nahm an einem Sonntagsgottesdienst in Aarhus teil. Im Schlepptau als Überraschungsgäste: ihre vier Kindern Christian (18), Isabella (16) sowie die Zwillinge Vincent und Josephine (beide 13). Wie schon bei der Proklamation am 14. Januar in Kopenhagen war zuvor nicht angekündigt worden, dass die Prinzen und Prinzessinnen mit dabei sein würden.