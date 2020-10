Prinz William und Prinz Harry sollen wegen des frühen Todes ihrer Mutter, Prinzessin Diana, ein ganz besonders enges Verhältnis gehabt haben. Jetzt sollen sie sich entzweit haben, gar streiten. Warum, fragen sich Royal-Fans? Einfach nur (einmal mehr) mit dem Finger auf Meghan zu zeigen, greift hier zu kurz. Hier setzt das neue Buch «Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult» an.