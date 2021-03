Schon fast legendär sind die Bilder von Kate in der Rollschuh-Disco im Jahr 2008. Nachdem Herzogin Kate und Prinz William 2005 ihren Abschluss an der St. Andrews University in Schottland absolviert hatten, kriselte es in der Beziehung. In dieser Zeit machte Kate oft das Nachtleben in London unsicher – immer an ihrer Seite: Schwester Pippa. Eine der letzten richtigen Partys feierten die Middleton-Schwestern heimlich beim Junggesellinnen-Abschied von Pippa im noblen Skiort Méribel in Frankreich.