Dass der Fürst die Pandemie sehr ernst nimmt, liegt nicht zuletzt daran, dass er am eigenen Leib erfuhr, was es heisst, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Erst kürzlich sprach der Royal über die Folgen seiner Erkrankung. Er fühlte sich tagsüber plötzlich abgeschlagen, die Folgen spürt er noch lange danach. «Dieses Virus bleibt für eine ganze Weile in dir.»