Der schwedische Hof klärt über Madeleines Status im Palast auf

Gleich zu Beginn wird klar gemacht, dass Madeleines öffentliche Aufgaben aufgrund ihres Wohnortes begrenzt sind. «HRH Prinzessin Madeleine hat in den letzten Jahren mit ihrer Familie in den Vereinigten Staaten gelebt. Da sie im Ausland lebt, ist das öffentliche Programm der Prinzessin begrenzt», schreibt der königliche Palast auf der offiziellen Website. Wenn sich jedoch «die Gelegenheit ergibt», nimmt Prinzessin Madeleine an Feierlichkeiten des schwedischen Hofes oder auch an anderen teil, wenn sich der König dafür entscheidet.