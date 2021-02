Deshalb wählte Prinzessin Eugenie diesen Babynamen

Mit zwei kleinen aber durchaus wichtigen Details aber liessen sich die jungen Eltern Zeit: Mit dem ersten Bild ihres Sohnes. Und dessen Name. Am Samstag nun war es endlich so weit. Praktisch zeitgleich postete sowohl der Buckingham Palast als auch Prinzessin Eugenie auf Instagram die ersten Bilder der kleinen Familie und verrieten: Das Baby heisst August Philip Hawke Brooksbank.