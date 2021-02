Schwierige Zeiten also für Prinzessin Eugenie, um unbeschwert ein neues Familienleben aufzubauen. Vor ziemlich genau drei Jahren heiratete sie ihre grosse Liebe, Jack Brooksbank. Mit ihm will sie das Glück, welches August mit sich bringt, geniessen. Es scheint jedoch noch nicht klar zu sein, wo genau. Denn einerseits gibt es Meldungen, das Paar sei in das ehemalige Haus von Prinz Harry eingezogen, in Frogmore Cottage. Dann soll das Trio zurück zu Eugenies Eltern, in die Royal Lodge, gezogen sein. Gut möglich, dass Eugenie die erste Zeit mit ihrem Baby ganz einfach fernab von allen Medien bei ihrer Mutter, Sarah Ferguson, verbringen wollte.