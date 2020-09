Auch wenn sie heute keine offiziellen Royals mehr sind: Die Griechen versprühen nach wie vor viel Glanz und Glamour. Was auch daran liegt, wen sie alles in ihren eigenen Reihen wissen. So entstammt auch die spanische Ex-Königin Sofia, 81, dem Adelshaus. Sie ist die ältere Schwester von Konstantin, 80, der übrigens 1960 Segel-Olympiasieger geworden ist.