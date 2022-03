Diese Aussagen von Harry und Meghan wirken bis heute

Hilfe soll sie damals im Königshaus keine gefunden haben, selbst dann nicht, als sie sich direkt an einen Senior Royal gewendet habe. Die Antwort der ungenannten Person lautete: «Ich könnte keine Hilfe bekommen, weil es nicht gut für die Institution wäre.» Wie es Meghan heute geht, ist nicht bekannt. Ob sie sich wegen ihrer Suizid-Gedanken in Therapie begab ebenfalls nicht. Einzig ihr Ehemann Prinz Harry sprach in der Zwischenzeit immer wieder über seine psychischen Probleme, die auch seine Ehe belasteten. Erst als er anfing, sich mit seiner Psyche auseinanderzusetzen, besserte sich die Beziehung zu Meghan und sein eigenes Wohlbefinden. In der Apple +-Serie «The Me You Can't See» sprach Prinz Harry daraufhin aussergewöhnlich offen über seine mentale Gesundheit.