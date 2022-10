Wenn Royals aufeinandertreffen, geht es meist elegant zu und her. So aktuell auch in Stockholm. Dort landeten am Dienstag Königin Máxima (51) und König Willem-Alexander (55) der Niederlande zum Staatsbesuch. Der Monarch soll sogar selber als Co-Pilot im Cockpit gesessen sein, schliesslich verfügt Willem-Alexander über einen Pilotenschein.