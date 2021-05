Seit ihr Sohn August Philip Hawke am 9. Februar das Licht der Welt erblickt hat, sind Eugenies und Jacks Herzen «voller Liebe für diesen kleinen Menschen, Worte können sie nicht in Worte fassen», wie sie nur kurz nach der Geburt in einem Post schrieben. Und so liegt es Eugenie herzlich fern, ihr Baby nur zu offiziellen Anlässen zu zeigen, wie dies manche Royals handhaben. Ob zu dritt mit seinen Eltern, nur die Hand zeigend oder in einem Meer aus Osterglocken liegend: Der kleine August hat sich in seinen knapp drei Monaten schon zum grossen Star auf Eugenies Instagram-Seite gemausert!