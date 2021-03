Prinzessin Eugenie soll für royalen Frieden sorgen

Auch zu ihr scheint Meghan ein gutes Verhältnis zu haben. Im Interview mit Oprah Winfrey nannte sie Eugenies Mutter liebevoll «Fergie» und erzählte, wie diese ihr beim ersten Treffen mit der Queen zur Seite stand. Fergie habe ihr erklärte, wie man einen Knicks macht. Sollte sich Prinzessin Eugenie also tatsächlich um Frieden in der Royal Family bemühen, hat sie mit ihrer Mutter bestimmt eine starke Verbündete an ihrer Seite.