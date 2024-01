Am kommenden Sonntag wird das historische Ereignis dann vollzogen. Dem Programm zufolge werden am 14. Januar kurz nach Mittag Mary, Frederik und Christian die kurze Strecke von Schloss Amalienborg zum Schloss Christiansborg fahren. Königin Margrethe wird in einer Kutsche zum Schloss Christiansborg kommen, begleitet von einem Regiment. Nach ihrer Ankunft wird sie dann gemeinsam mit der dänischen Regierung den Thronwechsel begehen. Er erfolgt zu dem Zeitpunkt, an dem Margrethe während einer Sitzung des Staatsrates ihre Abdankungserklärung unterzeichnet. Nach der Unterzeichnung wird sie Christiansborg verlassen und in ihre Residenz zurückkehren. Der neue König Frederik und Königin Mary sollen um 15 Uhr zusammen mit der dänischen Premierministerin den Balkon von Schloss Christiansborg betreten. Mette Frederiksen wird dann öffentlich die Thronbesteigung verkünden und Frederik wird zu den versammelten Menschen sprechen.