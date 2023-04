Eine glückliche Charlène sieht anders aus

Kurze Zeit später, Mitte April, zeigte sich das Paar dann in Florenz wieder als Einheit. Arm in Arm schlenderten die Fürstin und ihr Gemahle durch Florenz. Die beiden besuchten die Andrea-Bocelli-Stiftung, die im Juli 2011 von dem berühmten Sänger gegründet wurde, um Menschen zu unterstützen, die aufgrund von Krankheit und sozialer Ausgrenzung in Armut und Not geraten sind.