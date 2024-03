Torte und Ständchen vom Volk

All diese Vorwürfe dürften dem Ehrentag von Fürst Albert wohl einen Dämpfer versetzen. Immerhin gab es bereits eine grosse Geburtstagstorte, inklusive Ständchen, welches von Monegassinnen und Monegassen, die sich vor dem Palast versammelten, zum Besten gegeben wurde. Zuerst winkte der Fürst vom Balkon aus in die Menge. Der Jubel wurde aber besonders gross, als Albert Hand in Hand mit Ehefrau Charlène und den gemeinsamen Kindern vor die Tore trat, um die Glückwünsche persönlich entgegenzunehmen und Hände zu schütteln. Und ein Küsschen gab es auch noch – dieses durfte jedoch die Fürstin von ihrem Ehemann empfangen. Es sieht also so aus, als würde Fürst Albert die derzeitigen Skandale für heute ignorieren und stattdessen seinen Geburtstag zu geniessen.