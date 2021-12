Fürstin Charlène sendet ein Lebenszeichen aus der Klinik

Der gesundheitliche Zustand erlaubte es Fürstin Charlène nicht, die Feiertage mit ihrer Familie in Monaco zu verbringen. Auch über Weihnachten musste die 43-Jährige in einer Klinik bleiben – wo, ist nach wie vor unklar, spekuliert wurde unter anderem, Charlène könnte sich in Zürich aufhalten. «Ihre Hoheit Fürstin Charlène erholt sich auf zufriedenstellende Weise, auch wenn es noch einige Monate dauern kann, bis ihre Gesundheit wieder vollständig hergestellt wird», hiess es in einer Mitteilung des Palasts kurz vor Heiligabend.