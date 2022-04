Harry und Meghan begeistern in den Niederlanden

Am Freitag aber trafen sie nun gemeinsam in den Niederlanden ein. Der Grund ihres Besuches: Die Invictus Games, bei denen kriegsversehrte Veteranen in verschiedenen Sportdisziplinen antreten. Über 500 Teilnehmende aus 20 Nationen werden dieses Jahr vom 16. bis 22. April in Den Haag anwesend sein, wie der offiziellen Website zu entnehmen ist. Eine Herzensangelegenheit für Prinz Harry und Herzogin Meghan. Schliesslich rief der 37-Jährige die Spiele ins Leben und ist bis heute Schirmherr der Initiative. Gleichzeitig hatten die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle und der Sohn von Prinzessin Diana sogar ihren ersten gemeinsamen Auftritt bei den Invictus Games. Das war 2017, bei der dritten Ausgabe in Vancouver, als sie sich erstmals Seite an Seite im Publikum zeigten.