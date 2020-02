Mittlerweile veröffentlichten Harry und Meghan auch selbst ein sehr ausführliches Statement, in dem sie in mehreren Punkten über ihre neuen Rollen innerhalb des britischen Königshauses sprechen, die ab dem 1. April 2020 zunächst für eine Testphase von 12 Monaten in Kraft treten – Worte, auf die man seit Bekanntwerden der Krisensitzung mit Queen Elizabeth II., 93, auf Schloss Sandringham am 13. Januar vergeblich gewartet hatte. Und offenbar hätten die beiden auch selbst bereits vorher Stellung beziehen wollen. «Wir hatten gehofft, diese Details früher mit Ihnen teilen zu können», schreiben sie – ein kleiner Seitenhieb an die Adresse der Queen.