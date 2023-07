Herzige Glückwünsche zum Hochzeitstag für Prinzessin Beatrice

Gestern Montag (17.7.2023) konnten Prinzessin Beatrice (34) und Edoardo Mapelli Mozzi (39) ihren dritten Hochzeitstag feiern. Die beiden gaben sich am Freitag, 17. Juli 2020, in der Royal Chapel of All Saints in Windsor das Ja-Wort. Das Fest fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit im kleinen Rahmen statt. Laut britischen Medien waren bloss 20 Personen zur Zeremonie eingeladen.