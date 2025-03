Herzogin Meghan teilt Video mit Lilibet – herzig oder berechnend?

Herziger Einblick oder berechnende Promo?

In einer weiteren Story kündigt Meghan dann noch an, dass es nur noch wenige Tage sind, bis ihre Netflix-Show «With Love, Meghan» startet – genau genommen am 4. März, statt wie ursprünglich geplant am 15. Januar. Ist das Video mit ihrer Tochter also nur ein kleiner Einblick ins Privatleben, um sich nahbarer zu machen, oder berechnende Promo in eigener Sache? Schon bei der Veröffentlichung ihrer neuen Webseite fiel auf, dass Meghan auf die Unterstützung ihrer Tochter setzt, da sie auch dort ein Foto von Lilibet zeigt. Dort sieht man die beiden von weitem, wie sie Hand in Hand durch ihren Garten laufen.