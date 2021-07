Was sich auf dem Platz ereignete, war an Dramatik kaum zu überbieten: In der 104. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, woraufhin Englands Superstar Harry Kane den Penalty im Nachschuss verwandelte. Damit steht England daheim im Wembley zum ersten Mal überhaupt in einem EM-Finale – während Dänemark das Nachsehen blieb.