Ist Meghan gar nicht so arm aufgewachsen, wie sie sagt?

Eine solche Geschichte zieht. Wer schliesslich träumt nicht davon, ähnliches Glück im Leben zu haben, vom in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsenen Mädchen zur Prinzessin heranzuwachsen? Dass sich eine solche Story also durchaus auch dazu eignet, um Emotionen hervorzurufen, macht sich Meghan des Öfteren zunutze. So berichtete sie etwa kürzlich in einem offenen Brief an Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Abgeordnetenhauses, und Charles Schumer, Mehrheitsführer im Senat, davon, wie unterprivilegiert sie als Kind war. Die Herzogin machte im Brief keinen Hehl daraus, dass schon ein Salat für ein paar Dollar in einem Restaurant ein grosser Luxus für sie war. «Ich erinnere mich an das Gefühl: Ich wusste, wie hart meine Eltern dafür gearbeitet hatten, um sich das leisten zu können. Schon für fünf Dollar war es etwas Spezielles, auswärts zu essen, und ich war überglücklich.»