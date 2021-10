Ein ganz so gutes Händchen bei der Wahl des Outfits allerdings haben in der Vergangenheit nicht alle Mitglieder des Königshauses bewiesen. Vor kurzem tappte etwa Kates Schwägerin Herzogin Meghan ins Fashion-Fettnäpfchen, als sie bei ihrer Geschäftsreise mit Prinz Harry nach New York in einem Luxus-Look auftauchte. Sie trug dabei ein Deuxpièces in Bordeaux im Wert von 7000 Franken, kombinierte dieses mit High Heels von Manolo Blahnik für rund 500 Franken, Schmuck und Accessoires sollen sich auf weitere rund 7000 Franken belaufen haben.