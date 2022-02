Ist Prinzessin Eugenie bei Cousin Harry in den Ferien?

Die Vermutung liegt Nahe, dass Harry oder Meghan das verliebte Valentins-Foto von Eugenie und Jack geschossen haben. Sohn August wäre mit seinem Alter von gerade einmal einem Jahr noch etwas zu klein dafür. Und auch ein verlängerter Aufenthalt wäre logisch. «Aus allen Grosskinder der Queen, haben Harry und Eugenie die natürlichste Verbindung zueinander», schreibt Carolyn Durand in ihrem Buch «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family». Ihre Verbindung sei nicht nur familiärer Natur, sie mögen auch ähnliche Dinge. «Wie Harry, ist Eugenie loyal, ehrlich und lustig. Die beiden gingen in London oft aus und hatten immer viel Spass zusammen», analysiert Autorin Durand.