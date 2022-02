Wo ist Meghan? Eigenartige Funkstille wirft Fragen auf

Es ist ruhig geworden um Meghan Markle (40) – zu ruhig? Nachdem ihr Ehemann Prinz Harry (37) in letzter Zeit alleine in der Öffentlichkeit aufgetreten ist – zuletzt mit seiner Cousine Prinzessin Eugenie (31) am Super Bowl in Los Angeles – stellt sich langsam aber sicher die Frage: Wo ist Meghan? Dass Eugenie einen stundenlangen Flug von Windsor nach Kalifornien antritt, Meghan aber ihren Mann nicht auf einer etwa zweistündigen Fahrt begleitet, wirkt kurios. Zumal Meghan sich in der Gesellschaft, die sich bei der Veranstaltung tummelte, sicherlich wohl gefühlt hätte – Hollywood -Stars, Showbiz-Grössen und nicht zuletzt ihre direkte Nachbarin, Talkmasterin Ellen DeGeneres. Doch das LA-Girl Meghan war weit und breit nirgends zu sehen.