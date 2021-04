König Carl Gustaf wollte Victoria nicht als Thronfolgerin

Dass sie sich in ihrer Rolle als Nachfolgerin von König Carl Gustaf, 74, nicht immer wohl gefühlt hat, daraus macht Victoria keinen Hehl. In einer TV-Dokumentation sprach sie darüber, wie sehr sie als junge Erwachsene mit dem Druck und der grossen Verantwortung haderte. Sie litt an Essstörungen und ging schliesslich in die USA, um sich der Öffentlichkeit zu entziehen.