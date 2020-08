Nachdem er sie einsperren liess

König Rama X. holt seine Zweitfrau aus dem Gefängnis raus

Die Zweitfrau des thailändischen Königs Rama X. darf aufatmen. Seit Ende 2019 sitzt sie in einem Horror-Knast in Bangkok – auf Befehl ihres Mannes. Nun will dieser offensichtlich Gnade walten lassen und seine ehemalige Geliebte wieder auf freien Fuss setzen.