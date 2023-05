König Willem-Alexander gesteht «grössten Fehler» ein

Es war im Herbst 2020 – In jener Zeit, als sich das Coronavirus in Europa rasend schnell verbreitet hat und die Fallzahlen in die Höhe schossen. Wie in vielen anderen Ländern wurden auch in Holland Restaurants und Bars wieder geschlossen. Der Bevölkerung riet man: «Stay at Home». Doch ausgerechnet König Willem-Alexander (56) und Königin Máxima (51) hielten sich nicht an diese Regel. Sie flogen mit ihren drei Mädchen nach Athen, um in Griechenland die Sonne zu geniessen.