Königinnen lenken sich mit Arbeit vom Vermissen ab

Entsprechend schwierig dürfte es Máxima und Willem-Alexander gefallen sein, ihre mittlere Tochter ziehen lassen zu müssen. Die Wiederaufnahme ihrer Arbeit nach den Sommerferien kommt dem Königspaar deshalb sehr gelegen. Zu viel? Gibt es für sie momentan nicht. Die Königin etwa war vor vier Tagen zu Besuch bei einer Brauerei, war dann mit ihrem Mann Gast in einem Kulturzentrum, ehe dieser alleine weiter nach Rotterdam und Boalsert gereist ist. Dazwischen stand am Wochenende noch ein gemeinsamer Besuch in der Boxengasse des Formel-1-Grand-Prix an.