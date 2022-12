So schlägt sich Prinzessin Amalia im Militär

Eine Prinzessin in voller Kampfmontur? Ja, das gibts. So war sich Kronprinzessin Amalia (18) der Niederlande nicht zu schade, ihre Highheels gegen Kampfstiefel und das Make-Up gegen eine Tarnbemalung auszuwechseln. Zu ihrem 18. Geburtstag am am 7. Dezember letzten Jahres erhielt die niederländische Thronfolgerin nämlich eine Einladung vom Militär, die niederländischen Streitkräfte kennenzulernen. Das tat die Prinzessin – während eines ganzen Jahres.