Märtha Louise bricht ihr Schweigen nach Ari Behns Tod

An seiner Beerdigung hielt seine älteste Tochter eine bewegende Rede, sprach darüber, wie sehr der Tod ihres Vaters die Familie erschütterte. Und auch das Oberhaupt der norwegischen Royals, König Harald, 83, erinnerte in warmen Worten in seiner Neujahrs-Ansprache an Ari Behn und machte so klar, wie nah das Königshaus dem Verstorbenen auch nach der Trennung von Märtha Louise noch stand.