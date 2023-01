Doch nun meldet sich der innerste Kreis der Familie Wittstock zu Wort und dementiert den Umzug von Papa Michael Kenneth Wittstock (77) und Mama Lynette Humberstone Wittstock (66) in die Nähe des Fürstentums von Monaco. Es ist anzunehmen, dass dieses Dementi nun stimmt, denn immerhin kommt es von Chantell Wittstock, ihres Zeichens Schwägerin von Fürstin Charlène und verheiratet mit deren Bruder Sean Wittstock. Sie sagt dezidiert: «Die Meldungen sind völlig unwahr und sie planen auch nicht, nach Monaco zu ziehen.» Kenneth und Lynette Wittstock leben also weiterhin in Südafrika in der Stadt Benoni, östlich von Johannesburg.