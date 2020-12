Weiter waren all ihre Kinder geladen, das heisst also Kronprinz Haakon, 47, mit Gattin Mette-Marit, 47. Sie leidet an Lungenfibrose. Die chronischen Krankheit macht die Kronprinzessin ebenfalls zu einer Risikopatientin. Bekanntlich erleiden Menschen mit Vorbelastungen, insbesondere in der Lunge, schwerere Krankheitsverläufe, wenn sie sich mit dem Coronavirus infizieren.