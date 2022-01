Morgenmuffel Ingrid kriegt nur Papa Haakon aus dem Bett

Über royale Gspänli

Prinzessin Amalia der Niederlande ist im Dezember 18 Jahre alt geworden, Leonor von Spanien ist 16-jährig, Prinz Christian von Dänemark ebenfalls – um nur einige wenige zu nennen. Dass eine so grosse Truppe an royalen Oberhäuptern in spe im gleichen Alter ist, erachtet Ingrid Alexandra als grosse Chance. «Ich bin ja in der glücklichen Situation, dass es viele gleichaltrige Thronerben in Europa gibt. Ich hoffe also, wir können uns gegenseitig nützlich sein.»