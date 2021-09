Zugerin und Grieche trauen sich zum dritten Mal

Nina Flohr und ihr Prinz kriegen vom Heiraten nicht genug

Bereits zweimal haben sich Prinz Philippos und Nina Flohr die ewige Treue geschworen. Doch damit haben der Grieche und die Schweizerin aus Zug noch lange nicht genug: Im Oktober steht die nächste Hochzeitssause an – nach Partys in der Schweiz und in Grossbritannien wird nun in Griechenland gefeiert.