Der zweitjüngste Sohn von Queen Elizabeth II., 94, hat zwar in einem TV-Interview mit der «BBC» bestritten, Roberts Giuffre überhaupt zu kennen. «Ich erinnere mich weder an ein Treffen noch an sonst irgendwas mit dieser Frau.» Was Giuffre behaupte, sei nie passiert. Auch ein Bild, das die beiden gemeinsam zeigt, entspricht ihm zufolge nicht der Wahrheit. «Man kann nicht beweisen, ob das Foto echt ist oder nicht», der Prinz.