Prinz Andrew führt die Queen an Philips Gedenkfeier

In den letzten Monaten hatte Queen Elizabeth II. (95) mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie erkrankte an Corona und sie litt unter verschiedenen Altersbeschwerden, vor allem die Hüfte machte ihr das Gehen schwer. Aus diesen Gründen sagte die Monarchin mehrere Termine ab – weil sie zu stolz für einen Auftritt im Rollstuhl sei, wurde gemunkelt. Die grösste Sorge war jedoch, dass sie nicht an der heutigen Gedenkfeier von Prinz Philip in London teilnehmen wird.