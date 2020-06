Prinz Charles und Camilla beenden Quarantäne

So langsam schien die Isolation durch den Corona-Lockdown an Prinz Charles, 71, zu nagen. «Man will Menschen umarmen», sagte er etwa in einem emotionalen Interview mit «Sky News». Anrufe per FaceTime und Skype seien einfach nicht dasselbe. Von seiner Familie und seinen Freunden getrennt zu sein, bezeichnete der Thronfolger als «unfassbar traurig».