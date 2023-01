Prinz Daniel, 49, und Prinzessin Victoria, 45, von Schweden gelten als ein beliebtes und erfolgreiches royales Paar. Bereits seit 2001 gehört Prinz Daniel zu Victorias Leben, doch am Anfang ihrer Beziehung gab es Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Prinz Daniels Einführung in die königliche Familie.