George lernt in der Schule soziales Verhalten

Georges offizielle Ausbildung begann bereits im Alter von zwei Jahren in der Westacre Montessori School Nursery in der Nähe des Hauses der Familie in Norfolk, Anmer Hall. Im September 2017 wurde er an der Thomas's School in Battersea im Süden von Londen eingeschult, wo nebst Ballet auch Schauspiel auf seinem Stundenplan stand. Die wichtigsten Fächer seien aber Lektionen in Zwischenmenschlichkeit, Höflichkeit und Toleranz. «Wir hoffen, dass unsere Schüler diese Schule mit einem starken Sinn für soziale Verantwortung verlassen werden», schreibt Direktor Simon O'Malley auf der Website der Thomas's Battersea School.