5. Royale Kids müssen mehrere Sprachen beherrschen

Auch ungeschriebene Gesetze gelten für royale Sprösslinge. Die Tradition will es, dass alle Mitglieder der britischen Königsfamilie eine zweite Sprache sprechen. Die Queen, Prinz Charles und Prinz William können fliessend Französisch. Prinz George wird nun aber eine andere Sprache als zweite lernen: Seit er zwei Jahre alt ist, lässt Herzogin Catherine ihn in Spanisch unterrichten. Was absolut Sinn macht für einen künftigen König, der sich international verständigen will. Spanisch ist eine der am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt und platziert sich in Rankings deutlich vor Französisch.