Das Prinzen-Duo wird immer mehr zum doppelten Lottchen

Für die Kleinen gibt es nur Kurzes – zumindest, was die Beinlänge ihrer Hosen betrifft. Denn von klein auf sehen wir sowohl George als auch Louis nur in Shorts. Und das hat einen Grund, wie Ingrid Seward, Chefredakteurin der «Majesty», dem «People»-Magazin verraten hat. «In England werden Jungen, bis sie acht Jahre alt sind, alle so eingekleidet», erklärte sie. Denn kurze Hosen stünden für die Oberschicht. Demzufolge stehen lange Hosen für die Mittelschicht und Jeans für die Unterschicht – was aber Herzogin Kate nicht davon abhält, immer mal wieder zu Denim zu greifen.