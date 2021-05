«Prinz Harry ist von Meghans Schönheit geblendet»

Burrell findet: «Prinz Harry ist von Meghans Schönheit und dieser Hollywood-Welt so geblendet, dass er den Schaden, den er bereits angerichtet hat, nicht sehen kann.» Weiter schätzt er den Einfluss von Herzogin Meghan, 39, auf Harry als sehr gross ein. So sagt er: «Ich denke, jetzt kann nur Meghan ihn davon abhalten, weitere Interviews zu führen, weiteren Schaden anzurichten und sich selbst zu zerstören.» Es werde ihm nicht besser gehen, wenn er so weitermacht.