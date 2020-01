Sein Move, sich so überstürzt abzusetzen, mutet für viele allerdings nicht sehr sympathisch an. Kritische Stimmen zieht auch seine Rede nach sich, die er am Sonntagabend in London gehalten hat. Sein indirekter Vorwurf an seine Grossmutter, der Queen, der Möglichkeit enthoben worden zu sein, ein Leben im Dienste der Krone zu leben, wird ihm von einigen als Gejammere ausgelegt, wie ein Streifzug durch Online-Kommentare zeigt. «Genau diese Eigenständigkeit wollte er doch!», enerviert sich ein User. Ex-Fussballtrainer Hanspeter Latour, 72, würde es wohl so formulieren: «Dasch doch e Gränni.»