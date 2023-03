Prinz Harry gibt erneut Einblick in sein Seelenleben

Arzt stellt vier Diagnosen

Vom Experten Maté erhielt Prinz Harry nach seinen Schilderungen vier Diagnosen: Er leide an einem Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, einer Posttraumatischen Belastungsstörung, einer Angststörung und Depressionen. Weiter darauf eingegangen ist Harry nicht. Er sagte aber, dass er sich in professioneller Behandlung befindet – was er lange verweigerte: «Ich dachte, wenn ich zur Therapie gehe, würde mich das heilen und ich würde alles verlieren, was mir von meiner Mutter geblieben war. Es war das Gegenteil. Ich wandelte das, was ich für Trauer hielt, in die Erkenntnis um, dass sie wollen würde, dass ich glücklich bin», erklärte Harry.