Prinz Harry verlängert den Mietvertrag für Frogmore Cottage

Ob Harry sich mit dieser Massnahme einen gefallen tut? Das Verhältnis zu seiner Familie ist seit dem «Megxit» sowieso schon angespannt, und jetzt will auch noch gegen den Staat klagen? Einzig Prinzessin Eugenie scheint zu ihrem Cousin zu stehen, immerhin sass sie kürzlich mit ihm in den Zuschauerrängen am Super Bowl und ist damit das erste Mitglied der Royal Family, das Harry und Meghan in Kalifornien besuchte. Wer weiss, vielleicht hilft sie ihm am Ende noch bei der ganzen Debatte rund um den Personenschutz und leiht ihm Bodyguards aus oder legt ein gutes Wort bei der Queen ein. Es bleibt also weiterhin spannend, ob Harry im Juni in seine alte Heimat zurückkehren wird oder nicht.