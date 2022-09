Prinz Harry bleibt im Abseits der Royal Family

Es wirkt fast so, als habe man Harry bisher nicht verziehen, was er in den Medien über die Royals und das Leben am Hof erzählte. Der Herzog von Sussex durfte beispielsweise keinen Militärjet nach Balmoral nehmen, sondern musste mit einem Charterflug von England nach Schottland reisen. Während sein Bruder Prinz William (40) und seine zwei Onkel, Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) nur eine halbe Stunde nach dem Ableben der Queen auf dem schottischen Anwesen ankamen, verspätete sich Harry durch seine Reiseumstände um einige Stunden.